بالفيديو : جزار بالمحمدية يقتل حارس سيارات و يصيب صديقه بجروح غائرة
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
اهتزت مدينة المحمدية ليلة أمس على وقع جريمة قتل بشعة على مستوى حي الوحدة ، بعدما أقدم جزار على غرس ساطوره في بطن حارس سيارات يقطن في شقة توجد فوق المشواة التي يتشغل بها ، فيما أفلت صديق الضحية من الموت بعدما أصابه بجروح غائرة على مستوى الفخذ.
وبحسب مصادرنا الخاصة ، فإن نقاشا حادا شب بين الضحية والجاني ، لم تعرف بعد أسبابه ، تطور إلى شجار بحضور زوجة الضحية وصديقه اللذين حاولا فض هذا النزاع ، قبل ان يستل الجاني ساطوره في غفلة من الجميع و يغرسها في بطن الضحية ، قبل أن يصيب صديقه بجروح غائرة على مستوى الفخذ.
هذا وقد جرى نقل الضحيتين إلى مستشفى مولاي عبدالله بالمحمدية، حيث لفظ حارس السيارات أنفاسه الأخيرة ، فيما لازال صديقه الذي أفلت من الموت يتلقى إسعافاته الضرورية .
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