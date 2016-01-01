الرئيسية | حوادث وقضايا | مؤلم... سيارة مرقمة بالخارج تدهس شابا وترسله بين الحياة والموت للمستعجلات (صور)

مؤلم... سيارة مرقمة بالخارج تدهس شابا وترسله بين الحياة والموت للمستعجلات (صور)

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مؤلم... سيارة مرقمة بالخارج تدهس شابا وترسله بين الحياة والموت للمستعجلات (صور) مؤلم... سيارة مرقمة بالخارج تدهس شابا وترسله بين الحياة والموت للمستعجلات (صور)

أخبارنا المغربية : جمال مايس 

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت ليلة أمس الاثنين بشارع محمد الخامس بالقرب من بلدية بني ملال ، حيث دهست سيارة خفيفة مرقمة بألواح خارجية باسبانيا ، شابا كان بصدد عبور الشارع ، أصيب على إثرها بجروح خطيرة على مستوى رأسه ، أدخلته في غيبوبة .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالضحية جرى نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، فيما حلت بعين المكان شرطة الحوادث التي أجرت المعاينة اللازمة على الحادث.

مجموع المشاهدات: 610 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات