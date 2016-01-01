مؤلم... سيارة مرقمة بالخارج تدهس شابا وترسله بين الحياة والموت للمستعجلات (صور)

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير خطيرة وقعت ليلة أمس الاثنين بشارع محمد الخامس بالقرب من بلدية بني ملال ، حيث دهست سيارة خفيفة مرقمة بألواح خارجية باسبانيا ، شابا كان بصدد عبور الشارع ، أصيب على إثرها بجروح خطيرة على مستوى رأسه ، أدخلته في غيبوبة .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فالضحية جرى نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، فيما حلت بعين المكان شرطة الحوادث التي أجرت المعاينة اللازمة على الحادث.