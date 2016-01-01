بعد جريمته البشعة ، حكم "لايت" في حق مغتصب الطفل عمران
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
لم يتقبل والدا الطفل العمران والفعاليات الحقوقية الحكم الذي أصدرته أمس الإثنين استئنافية الدار البيضاء في حق مغتصب فلذة كبدهما في الحادثة التي اهتزت لها مدينة الدار البيضاء مارس الماضي.
القاضي قضى في حق المتهم بعقوبة سجنية حددت في 5 سنوات نافذة ليقرر دفاع الضحية على الفور استئناف الحكم الذي اعتبر جد مخفف.
للإشارة فإن الجمعيات الحقوقية المساندة للضحية استنكرت بدورها الحكم الصادر باعتبار أن الجاني دفن الطفل عمران بعد اغتصابه له محاولا قتله، كما أنه سبق وأن تورط في جريمة اعتداء جنسي على طفل قاصر آخر قبل 4 سنوات.
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