خطير... توقيف خمس نساء لارتباطهن بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في الأطفال الرضع بفاس
تمكنت ولاية أمن فاس، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف خمس نساء يشتبه في ارتباطهن بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في الأطفال الرضع.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء بعد توقيف وسيطتين، من ذوات السوابق القضائية، متلبستين بالتفاوض حول عملية بيع رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر 40 يوما لإحدى السيدات مقابل مبلغ 2500 درهما، وذلك بالقرب من أحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس. وأوضح البلاغ أن التحريات المعمقة مكنت من توقيف والدة الرضيع المعروض للبيع، بالإضافة إلى سيدة أخرى حامل كانت تعرض هي الأخرى جنينها للبيع. وأشار إلى أنه تم وضع المشتبه فيهن تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت الأبحاث متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.
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