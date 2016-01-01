أحكام غريبة في حق العصابة التي هاجمت مستشفى ابن سينا بالسيوف (فيديو الواقعة)

أخبارنا المغربية

في عددها الصادر غدا، قالت صحيفة الأخبار أن العصابة التي هاجمت المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط تمت إدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق أفرادها الأربعة، بتهمة الهجوم على المستشفى الجامعي من أجل تصفية الحسابات، ما تسبب في خسائر مادية.

كما أدانت المحكمة بالحبس النافذ حارس الأمن الخاص بمستعجلات المستشفى الجامعي ابن سينا بعد اتهامه بالتسبب في خسائر مادية وتعريض أحد عناصر العصابة للضرب والجرح.

و كان قسم المستعجلات قد تحول إلى ساحة معركة قبل شهرين، بين المجرمين على خلفية تصفية الحسابات بينهم، حيث استعملت في المعركة أسلحة بيضاء و سيوف كبيرة الحجم، الأمر الذي زرع الرعب في نفوص المرضى و الأطر الطبية.