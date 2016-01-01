أحكام غريبة في حق العصابة التي هاجمت مستشفى ابن سينا بالسيوف (فيديو الواقعة)
أخبارنا المغربية
في عددها الصادر غدا، قالت صحيفة الأخبار أن العصابة التي هاجمت المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط تمت إدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق أفرادها الأربعة، بتهمة الهجوم على المستشفى الجامعي من أجل تصفية الحسابات، ما تسبب في خسائر مادية.
كما أدانت المحكمة بالحبس النافذ حارس الأمن الخاص بمستعجلات المستشفى الجامعي ابن سينا بعد اتهامه بالتسبب في خسائر مادية وتعريض أحد عناصر العصابة للضرب والجرح.
و كان قسم المستعجلات قد تحول إلى ساحة معركة قبل شهرين، بين المجرمين على خلفية تصفية الحسابات بينهم، حيث استعملت في المعركة أسلحة بيضاء و سيوف كبيرة الحجم، الأمر الذي زرع الرعب في نفوص المرضى و الأطر الطبية.
شاشة أخبارنا
خطير ... تلاميذ يحقنون زميلتهم بحقنة غريبة في العمود الفقري داخل الفصل ونقلها للمستعجلات و"أخبارنا" تكشف تفاصيل مثيرة
أخبارنا المغربية : جمال مايس ذكرت مصادر حقوقية ل"أخبارنا" أن واقعة هزت إحدى المؤسسات التعليمية ببني ملال أمس الاثنين ، حيث قام بعض التلاميذ بحقن تلميذة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟