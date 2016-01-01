الرئيسية | حوادث وقضايا | أحكام غريبة في حق العصابة التي هاجمت مستشفى ابن سينا بالسيوف (فيديو الواقعة)

أحكام غريبة في حق العصابة التي هاجمت مستشفى ابن سينا بالسيوف (فيديو الواقعة)

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أحكام غريبة في حق العصابة التي هاجمت مستشفى ابن سينا بالسيوف (فيديو الواقعة)

أخبارنا المغربية 

في عددها الصادر غدا، قالت صحيفة الأخبار أن العصابة التي هاجمت المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط تمت إدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق أفرادها الأربعة، بتهمة الهجوم على المستشفى الجامعي من أجل تصفية الحسابات، ما تسبب في خسائر مادية.

كما أدانت المحكمة بالحبس النافذ حارس الأمن الخاص بمستعجلات المستشفى الجامعي ابن سينا بعد اتهامه بالتسبب في خسائر مادية وتعريض أحد عناصر العصابة للضرب والجرح.

و كان قسم المستعجلات قد تحول إلى ساحة معركة قبل شهرين، بين المجرمين على خلفية تصفية الحسابات بينهم، حيث استعملت في المعركة أسلحة بيضاء و سيوف كبيرة الحجم، الأمر الذي زرع الرعب في نفوص المرضى و الأطر الطبية.

مجموع المشاهدات: 1794 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات