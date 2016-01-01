بوليسي بولاية أمن الرباط " مشا فيها" بتهمة الاحتيال بوعود توظيف كاذبة

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الثلاثاء، موظف أمن برتبة مقدم شرطة، يعمل بولاية أمن الرباط، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه تسلم مبالغ مالية من الضحايا مقابل وعود زائفة بالتوسط لهم في عمليات توظيف وهمية في بعض الإدارات العمومية، وبصفة خاصة في أسلاك الشرطة .

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكدة في المقابل أن نظام الامتحانات المهنية لولوج الوظيفة الشرطية يخضع لمعايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والمرشحات.