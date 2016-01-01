نشاط تجاري مشبوه يجر مهاجرا مغربيا بإيطاليا يملك 21 سيارة و أزيد من ربع مليار للمحاسبة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

أفادت وسائل إعلام إيطالية ، أن عناصر الشرطة المالية بنواحي مدينة "لاسبتسيا"، أقدمت بناء على أمر قضائي بحجز تحفظي على أملاك مهاجر مغربي ، قالت ذات المصادر أنه يعيش وفق مستوى لا يتلاءم تماما مع التصريح بالدخل الذي أدلى لدى مصلحة الضرائب.

شكوك عناصر الأمن دفعتهم إلى تعقب هذا المهاجر المغربي المقيم ببلدة "سارزانا" ، حيث يشتغل بها تاجرا متجولا، لا سيما بعدما اتضح لها ملكيته لـ 21 سيارة مسجلة باسمه، دون أن يصرح بأي دخل مادي له منذ سنوات، حيث يعتقد المحققون أن له علاقة مع إحدى العصابات المتخصصة في تجارة المخدرات .

التحريات كشفت أيضا أن المهاجر المغربي كان يعيش حياة فاخرة وله مجموعة من الحسابات البنكية إضافة ، وخزائن شخصية للأمانات لدى بعض الأبناك ، حيث تمكنت من حجز حوالي 240 ألف يورو، في الوقت الذي تمكن من تحويل ما لا يقل عن 70 ألف يورو إلى المغرب خلال الآونة الأخيرة.