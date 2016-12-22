من يتعرف عليه .. لص يعتدي على صاحب صيدلية بالمحمدية و يسرق ما تيسر له ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداول نشطاء بالفيسبوك ليلة أمس الأربعاء صورا مرفقة بشريط فيديو يوثق للحظة تعرض صاحب صيدلية 3 مارس بمدينة المحمدية لاعتداء من طرف لص ، قبل أن يعمد هذا الأخير تحت تهديده لصاحب الصيدلية إلى سرقة ما تيسر له من أدوية ومواد طبية ، تم لاذ بعدها بالفرار .

كاميرا المراقبة كانت حاسمة في تحديد هوية السارق ، الذي بدت ملامحه واضحة جدا ، فيما طالب صاحب الصيدلية بضرورة القبض عليه .