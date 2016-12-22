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من يتعرف عليه .. لص يعتدي على صاحب صيدلية بالمحمدية و يسرق ما تيسر له ( الفيديو )

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 22 دقيقة مضت
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من يتعرف عليه .. لص يعتدي على صاحب صيدلية بالمحمدية و يسرق ما تيسر له ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

تداول نشطاء بالفيسبوك ليلة أمس الأربعاء صورا مرفقة بشريط فيديو يوثق للحظة تعرض صاحب صيدلية 3 مارس بمدينة المحمدية لاعتداء من طرف لص ، قبل أن يعمد هذا الأخير تحت تهديده لصاحب الصيدلية إلى سرقة ما تيسر له من أدوية ومواد طبية ، تم لاذ بعدها بالفرار .

كاميرا المراقبة كانت حاسمة في تحديد هوية السارق ، الذي بدت ملامحه واضحة جدا ، فيما طالب صاحب الصيدلية بضرورة القبض عليه .

مجموع المشاهدات: 86743 |  مشاركة في:

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1 | محمد
الحمد لله على التيكنولوجيا التي اصبحت فاضحة للمجرمين
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 11:36
2 | مواطن
يجب عليك وضع شكاية امام النيابة العامة مرفوقة بالكامرا
وهدا اللص باين مزيان
التطور العلمي في خدمت االبشرية
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 12:40
3 |
سوء الحظ حتى شي زبون مدخل للصيدلية
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 12:41
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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