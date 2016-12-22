الرئيسية | حوادث وقضايا | "ماتقيش ولدي" تدخل على الخط في قضية هتك إمام عرض طفلة قاصر بأحد مساجد أصيلة

"ماتقيش ولدي" تدخل على الخط في قضية هتك إمام عرض طفلة قاصر بأحد مساجد أصيلة

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 4 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
"ماتقيش ولدي" تدخل على الخط في قضية هتك إمام عرض طفلة قاصر بأحد مساجد أصيلة "ماتقيش ولدي" تدخل على الخط في قضية هتك إمام عرض طفلة قاصر بأحد مساجد أصيلة

أخبارنا المغربية : 

أفادت منظمة “ماتقيش ولدي” أنه تم إلقاء القبض على إمام مسجد بمدينة أصيلة رفقة قاصر لا يتجاوز عمرها 17 سنة بمسجد بذات المدينة، حيث دأب الإمام على استغلال القاصر لمدة سنتين لإشباع نزواته الجنسية بمقابل مادي إلى حين القاء القبض عليه متلبسا بجرمه بغرفة تابعة للمسجد الذي يشتغل به إماما وخطيبا.

و في بلاغ بهذا الخصوص، أكدت المنظمة أنها أمام هذه الجريمة "  تقف حائرة فهل يكفي فقط استنكار والتنديد بالفعل أم أن طبيعة الجناية وشخص الجاني أكبر من لغة الشجب والرفض"، مضيفة " وإننا كمنظمة نرفض تعريض أماكن العبادة للقذارة والوسخ و أن يؤم صلواتنا وحوش مفترسة ، ننبه الرأي العام أمام تنامي الاعتداءات من هذا النوع إلى خطر يهدد أمكنة العبادة وهي تحولها إلى أمكنة للمارسات الوحشية لكونها مكان للسترة وبعيدة عن الارتياب".

مجموع المشاهدات: 4363 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 |
الجمعية ماتقيش ولدي المنافقين النتهازيين مكضهرو حتى كتكون عندكم شي مصلحت فيها لفلوس
علاش مكتهدروشي على الاطفال الشواريع لي كيتغتصبو كل يوم اكبر شفارا واكبر منافقين انا اسميها
الجمعية المصلحة كتستغلو الاطفال الاغرادكم الخاصة حيونات احسن منكم تفو تفو
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 12:48
2 | عصام
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)
سبق أن قرأنا في جريدتكم واقعة مشابهة في الدارالبيضاء عندما تمت تبرأة إمام مسجد من المحكمة من نفس هذه الجريمة التي ألصقت بإمام مسجد بعد ضبطه مع متسولة سورية داخل مقصورة المسجد و تصويره من طرف بعض المجرمين وذلك بعد أن اعترفت السورية التي ضبطت معه أن أشخاصا دفعوا لها أموالا مقابل الصاق التهمة بالإمام. تمت تبرأة الإمام لكن بعد أن خاض الكثير في عرضه و سخروا منه فالحذر الحذر من تلطيخ سمعة الأساتذة الأئمة الشرفاء.
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 12:49
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات