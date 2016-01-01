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مغربي يعثر على مهاجر افريقي مختبئ في سيارته بمكان عجلة الاحتياط

بواسطة أخبارنا المغربية 5 ساعات 18 دقيقة مضت
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مغربي يعثر على مهاجر افريقي مختبئا مكان العجلة الاحتياطية(صور) مغربي يعثر على مهاجر افريقي مختبئا مكان العجلة الاحتياطية(صور)

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة تطوان ، مهاجرا أفريقيا كان ينوي التسلل الى سبتة المحتلة من خلال الاختباء في كوفر سيارة مرقمة باسبانيا تعود ملكيتها  لشاب مغربي .

و أوضحت مصادر محلية ، أن صاحب السيارة كان برفقة عائلته في بلدة الفنيدق و لدى عودته ليلا الى منزله بتطوان ، انتهبه الى وقوع عطب في احدى الاضواء و لدى فتحه غطاء  "الكوفر " ، تفاجأ بتواجد الشاب الأفريقي مكان العجلة الاحتياطية "سوكور".

و أضافت ذات المصادر ، أن الشاب البالغ من العمر 18 سنة  ، مكث داخل "الكوفر" حوالي 10 ساعات ، من الساعة السادسة مساء الى غاية الثالثة و النصف صباحا ، قبل أن يقوم المواطن المغربي باقتياده الى مخفر الشرطة حيث تم استنطاقه و اطلاق سراحه صباحا بعد تراجع صاحب السيارة عن متابعته .


 

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