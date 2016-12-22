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حدث بالمغرب...عصابة "هوليودية" تطالب ب 300 مليون للإفراج عن شاب اختطفته

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 52 دقيقة مضت
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حدث بالمغرب...عصابة "هوليودية" تطالب ب 300 مليون للإفراج عن شاب اختطفته

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

عاشت منطقة كتامة في الأيام القليلة الماضية على وقع عملية اختطاف تم التخطيط لها وتنفيذها على شاكلة الأفلام السينمائية، حيث قامت عصابة باستدراج شاب في مقتبل العمر واحتجازه بعد تكبيله وتكميبم فمه واضعة إياه في منزل بمدينة سبع عيون القريبة من مكناس.

أفراد العصابة ربطوا الاتصال بعائلة الشاب المتواجدة بكتامة وطلبوا منها أداء فدية قدرها 300 مليون سنتيم إن هم أرادوا رؤية فلذة كبدهم حيا مرة أخرى.

عائلة الضحية ربطت الاتصال بالدرك الملكي والذي قادت أجرت عناصره تحقيقات مكثفة مكنت من تحديد هوية الجناة ومكان تواجدهم ليجري القبض عليهم.

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1 | عثمان
30 من 300
عندما يموت شخص إثر حادث أو خطأ طبي يعوض التأمين عائلته في أحسن الأحوال ب 30 مليون سنتيم و هذه الفدية ب 300 مليون سنتيم. هل هو من عائلة إلياس العماري؟
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 10:41
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