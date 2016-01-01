العثور على زي الدركي الذي سرق بالقليعة
أخبارنا المغربية-أكادير :
أفادت مصادر صحافية بالقليعة أن مصالح الدرك الملكي بالمدينة عثرت على زي الدركي الذي تمت سرقته ليلة أمس الأربعاء 21 دجنبر، بعدما تعرض للسرقة عند توقفه عند صديق له يعمل بقيادة الدرك بذات المدينة، بعدما قام بركن سيارته بالشارع العام .
وأشارت ذات المصادر أن شخصا عثر على الزي مرميا قرب ثكنة القوات المساعدة بمدينة أيت ملول ليسلمها الى مصالح الدرك بمدينة القليعة.
وقالت المصادر ذاتها إن الدركي انتقل في إطار الحركة الانتقالية التي يعرفها الجهاز من الداخلة صوب مدينة الناظور.
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