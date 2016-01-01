طائرة سعودية متجهة إلى الدار البيضاء تهبط اضطرارياً في القاهرة بعد وفاة مغربي
أخبارنا المغربية :
اضطرت طائرة تابعة للخطوط السعودية كانت متجهة من الرياض إلى مدينة الدار البيضاء للهبوط في مطار القاهرة، بسبب وفاة أحد ركابها مساء أمس الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية.
و نقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر بمطار القاهرة ، أن الراكب المغربي الجنسية (79 عاماً) تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وهو على متن الرحلة، مبينة أن قائد الطائرة طلب من سلطات مطار القاهرة السماح له بالهبوط لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للراكب.
وأضافت أنه بعد منح الإذن وهبوط الطائرة، صعد فريق طبي للطائرة وبالكشف على المريض تبين أنه قد فارق الحياة، فتم إنزاله من الطائرة.
شاشة أخبارنا
خبر غير سار ينتظر المغاربة بداية سنة 2017
أخبارنا المغربية من المتظر أن يشرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الكهرباء ـ ابتداء من شهر يناير 2017 في تطبيق ذعيرة 25 درهما ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟