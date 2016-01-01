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طائرة سعودية متجهة إلى الدار البيضاء تهبط اضطرارياً في القاهرة بعد وفاة مغربي

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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طائرة سعودية متجهة إلى الدار البيضاء تهبط اضطرارياً في القاهرة بعد وفاة مغربي طائرة سعودية متجهة إلى الدار البيضاء تهبط اضطرارياً في القاهرة بعد وفاة مغربي

أخبارنا المغربية : 

اضطرت طائرة تابعة للخطوط السعودية كانت متجهة من الرياض إلى مدينة الدار البيضاء للهبوط في مطار القاهرة، بسبب وفاة أحد ركابها مساء أمس الخميس، إثر تعرضه لوعكة صحية.

و نقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر بمطار القاهرة ، أن الراكب المغربي الجنسية (79 عاماً) تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وهو على متن الرحلة، مبينة أن قائد الطائرة طلب من سلطات مطار القاهرة السماح له بالهبوط لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للراكب.

وأضافت أنه بعد منح الإذن وهبوط الطائرة، صعد فريق طبي للطائرة وبالكشف على المريض تبين أنه قد فارق الحياة، فتم إنزاله من الطائرة.

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