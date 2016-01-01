الحكم الصادر في حق مُدنسة مصاحف بمساجد ليساسفة
أخبارنا المغربية :
قضت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء ، بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق المرأة التي توبعت على خلفية تدنيس أحد مساجد ليساسفة.
و كانت المتهمة البالغة من العمر 43 سنة، قد اعترفت بالمنسوب إليها، مؤكدة أثناء اعتقالها متلبسة بتدنيس المصاحف، أنها أقدمت على فعلتها رغبة منها في الحصول على أطفال بحكم أنها عاقر.
و قوبل الحكم على المعنية بالأمر بتصفيق و تكبير الحضور الذين غصت بهم قاعة المحكمة خاصة من ساكنة حي ليساسفة، الذي دنست المتهمة مساجدهم.
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