يحدث بالمغرب .. اعتقال تلاميذ بسبب منشورات تدعو إلى تفجير ثانوية

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أخبارنا المغربية :

ألقت الضابطة القضائية للدرك الملكي بعين الشكاك، أول أمس الأربعاء، القبض على ثلاثة تلاميذ بتهمة توزيع منشورات كتب عليها "تفجير ثانوية أبي سالم العياشي ".

و يجري المركز القضائي للدرك الملكي بصفرو تحقيقا بتعليمات من النيابة العامة بابتدائية صفرو، من أجل الكشف عما احتوته المنشورات وعلاقة التلاميذ بخلايا متطرفة محتملة.

و قال عبد العزيز بوهدون عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بصفرو، إن هؤلاء التلاميذ الثلاثة يدرسون بمستوى الباكالوريا، في نفس الثانوية التي وزعوا مناشير تفيد بتفجيرها يوم الجمعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم التحقيق مع أسر المعتقلين الثلاثة، وتفتيش منازلهم، لكن لحد الآن، لم يتم التوصل إلى أي نتائج، مشيرا إلى أن هؤلاء التلاميذ سيظلون رهن الاعتقال من أجل تعميق البحث معهم، ومعرفة ملابسات وخلفيات المناشير التي وزعوها بمحيط المدرسة، وفق ما جاء في يومية المساء في عددها ليوم الجمعة.