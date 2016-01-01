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مستخدم ب"لوطوروط" ينجو من الموت بعد مهاجمته بسيف من طرف عصابة

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 5 دقيقة مضت
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مستخدم ب"لوطوروط" ينجو من الموت بعد مهاجمته بسيف من طرف عصابة

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تعرض مستخدم يعمل بمحطة الأداء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة شرق مدينة برشيد لاعتداء خطير نفذته عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء في ساعات متأخرة من الليل .

العصابة استدرجت الضحية عبر حيلة نفذتها، حيث قاموا بالاصطدام عمدا بحاجز محطة الأداء ، وعندما غادر المستخدم الكوخ الذي يجلس فيه قاموا بالاعتداء عليه حيث أصابوه بجرحين غائرين على مستوى الرأس ، وسرقوا مبلغا ماليا قدر بمليون سنتيم قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة.

هذا وقد تم نقل الضحية إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج فيما ارتفعت أصوات زملائه المطالبة بتوفير الحماية لمستخدمي محطات الأداء الذين يكونون عرضة لهجمات اللصوص ليلا.

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