بالصور : فارس ثان من " فرسان العدالة و التنمية " في ضياف " الديستي "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

عقب إيقاف الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة ابن جرير، الذي يدير صفحة " فرسان العدالة، والتنمية بتهمة الإشادة بالإرهاب ، على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا ، أفادت مصادر إعلامية، أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية " الديستي "، أوقفت أول أمس الخميس شخصا ثانيا يدعى عبد الإله الحمدوشي ، كان بدوره يدير صفحة فرسان العدالة والتنمية، قبل أن تتحول بعد الانتخابات التشريعية إلى " فرسان الإصلاح ".

وأفادت ذات المصادر ، أن الموقوف الثاني استدعي من قبل رجال الخيام يوم الأربعاء الماضي من أجل التحقيق معه لنفس الأسباب ، وهو ما أكده الموقوف عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.

و كان الحمدوشي قد نشر تدوينة تضامن إثرها مع زميله " يوسف الرطمي " الكاتب المحلي لشبيبة المصباح ببن جرير الموقوف ، قال فيها : " نشهد أنك ما كنت مشيدا بالإرهاب ولا داعيا للعنف ولكن كنت و لازلتٙ وطنيا سلميا مسلما" ، قبل أن ينشر تدوينة أخرى كتب فيها : " القاتل والمقتول في تركيا والمعتقل بالمغرب .. ماهاتما غاندي".