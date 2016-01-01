بالصور : فارس ثان من " فرسان العدالة و التنمية " في ضياف " الديستي "
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
عقب إيقاف الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة ابن جرير، الذي يدير صفحة " فرسان العدالة، والتنمية بتهمة الإشادة بالإرهاب ، على خلفية مقتل السفير الروسي بتركيا ، أفادت مصادر إعلامية، أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية " الديستي "، أوقفت أول أمس الخميس شخصا ثانيا يدعى عبد الإله الحمدوشي ، كان بدوره يدير صفحة فرسان العدالة والتنمية، قبل أن تتحول بعد الانتخابات التشريعية إلى " فرسان الإصلاح ".
وأفادت ذات المصادر ، أن الموقوف الثاني استدعي من قبل رجال الخيام يوم الأربعاء الماضي من أجل التحقيق معه لنفس الأسباب ، وهو ما أكده الموقوف عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.
و كان الحمدوشي قد نشر تدوينة تضامن إثرها مع زميله " يوسف الرطمي " الكاتب المحلي لشبيبة المصباح ببن جرير الموقوف ، قال فيها : " نشهد أنك ما كنت مشيدا بالإرهاب ولا داعيا للعنف ولكن كنت و لازلتٙ وطنيا سلميا مسلما" ، قبل أن ينشر تدوينة أخرى كتب فيها : " القاتل والمقتول في تركيا والمعتقل بالمغرب .. ماهاتما غاندي".
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