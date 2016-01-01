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عزل قائد بتسلطانت مراكش وإعتقالات بالعشرات

بواسطة أخبارنا المغربية 7 دقيقة مضت
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عزل قائد بتسلطانت مراكش وإعتقالات بالعشرات

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

علمت أخبارنا المغربية أن مصالح وزارة الداخلية عمدت أول أمس الخميس لتوقيف القائد الجديد بتسلطانت، وذلك على خلفية ما وصفته مصادر مطلعة بالإختلالات الأمنية التي يعرفها تراب الجماعة، والتي رجح مصدر أخبارنا المغربية أن يكون مرتبطا باعتداء تعرضت له أجنبية منذ شهور بالمنطقة، مضيفا أن قائد سرية الدرك تم إستدعاؤه على خلفية الواقعة رغم التحاقه بمقر عمله الجديد منذ ما يقارب الشهر.

هذا ووقفت أخبارنا المغربية، على الحملة الأمنية المختلطة التي تم تدشينها بالمنطقة  أمس الجمعة، وتمت بتنسيق وتعاون بين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية، وأسفرت عن إعتقال حوالي 20 من ذوي السوابق والمتهمين في قضايا مرتبطة بالمخدرات والإعتداء حسب مصادر من عين المكان.

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