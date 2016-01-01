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مجهولون يشنون هجوما على إعدادية بأكادير و وقوع اغماءات بين التلميذات

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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مجهولون يشنون هجوما على إعدادية بأكادير و وقوع اغماءات بين التلميذات

احمد الهلالي 

أقدم عدة أشخاص مجهولون على شن هجوم على  الثانوية الاعدادية القدس بأكادير  مساء أمس الجمعة مستعينين في ذلك بقنينات الخمر الفارغة والحجارة ؛مما تسبب في حالة من الهلع والفوضى بين صفوف تلاميذ المؤسسة وأطرها٠

وذكرت مصادر عاينت الحادث أن مجموعة من التلميذات سقطن مغشيا عليهن من هول الصدمة والخوف الشديد.

ولم تعرف أسباب هذا الهجوم الذي إستنكرته كل الفعاليات التربوية والتي تطالب  من السلطات الأمنية التحرك العاجل لتوفيرالحماية للمؤسسة ومحيطها الذي يعرف إنتشار سلوكات مشينة وغير أخلاقية أبطالها منحرفين وذوي سوابق عدلية ؛ تمس سمعة المؤسسة وتهدد سلامة المتمدرسين خاصة الإناث منهم٠ 

 

 

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