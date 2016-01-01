بالفيديو.. نجاة 4 أشخاص من موت محقق بعد غرق سيارتهم نواحي مراكش

أخبارنا المغربية :

أفلت 4 أشخاص من موت محقق بعد سقوط سيارتهم ليلة أول أمس، في قعر قناة الروكاد "زرابة" على مستوى جماعة سيدي عبد الله غياث نواحي مراكش.

و أوضحت مصادر محلية، أن الركاب نجوا بعدما استطاعوا الخروج من السيارة قبل أن تغمرهم المياه، مضيفة أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى عين المكان، مرفوقين بعناصر الوقاية المدنية، حيث تم انتشال السيارة من وسط القناة.

و حسب شهود عيان ، فالحادث ناجم عن السرعة المفرطة كما أن السائق كان في حالة سكر ، تضيف ذات المصادر.