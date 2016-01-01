إنزال أمني مكثف بعين الدياب استعدادا لسيناريو هجوم إرهابي
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
شهد محيط المركز التجاري موروكو مول بعين الدياب مساء اليوم إنزالا أمنيا مكثفا أثار قلق ودهشة المواطنين الذين كانوا يتواجدون بعين المكان.
وحسب مصادر أمنية، فإن الأمر يتعلق بتدريبات ميدانية أجرتها الشرطة المغربية تحسبا لأي هجوم إرهابي قد تتعرض له المنطقة تزامنا مع احتفالات رأس السنة التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار على كورنيش عين الدياب بالدار البيضاء.
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