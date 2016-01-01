الرئيسية | حوادث وقضايا | هذا مصير زوجة رفضت الاستقرار مع أسرة زوجها بضواحي شيشاوة

هذا مصير زوجة رفضت الاستقرار مع أسرة زوجها بضواحي شيشاوة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هذا مصير زوجة رفضت الاستقرار مع أسرة زوجها بضواحي شيشاوة

أخبارنا المغربية 

أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش قاتل زوجته بدوار منصور بجماعة اهديل بإقليم شيشاوة ب 20 سنة سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة، وفصول المتابعة من أجل القتل العمد مع سبق إصرار وترصد، قبل أن تقرر الأخيرة استئناف الحكم عقب النطق به لعدم قناعتها بالمدة الصادرة في حقه. 

وتعود فصول الواقعة، حينما نشب خلاف بسيط بين الزوج مع شريكة حياته انتهى بجريمة قتل بشعة، عقب رفضها الاستقرار مع أسرته، وقرارها مغادرة البيت باتجاه منزل أسرتها، وخيرته بين الطلاق أو إيجاد مسكن لها، بعيدا عن أسرته، لكن الزوج كانت له نظرة أخرى فقرر تصفيتها.

 
مجموع المشاهدات: 2595 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات