هذا مصير زوجة رفضت الاستقرار مع أسرة زوجها بضواحي شيشاوة
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أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش قاتل زوجته بدوار منصور بجماعة اهديل بإقليم شيشاوة ب 20 سنة سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة، وفصول المتابعة من أجل القتل العمد مع سبق إصرار وترصد، قبل أن تقرر الأخيرة استئناف الحكم عقب النطق به لعدم قناعتها بالمدة الصادرة في حقه.
وتعود فصول الواقعة، حينما نشب خلاف بسيط بين الزوج مع شريكة حياته انتهى بجريمة قتل بشعة، عقب رفضها الاستقرار مع أسرته، وقرارها مغادرة البيت باتجاه منزل أسرتها، وخيرته بين الطلاق أو إيجاد مسكن لها، بعيدا عن أسرته، لكن الزوج كانت له نظرة أخرى فقرر تصفيتها.
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