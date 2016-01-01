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مؤلم : أب يعترض سبيل ابنته امام الثانوية ويعذبها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مؤلم : أب يعترض سبيل ابنته امام الثانوية ويعذبها

 

نورالدين ثلاج من خريبكة :

دخلت تلميذة تقطن بالقسم الداخلي بالثانوية التأهيلية ابن ياسين بمدينة خريبكة يوم أمس السبت 24 دجنبر في حالة نفسية حادة، بعدما تعرضت للضرب والتعنيف من طرف والدها، وهو مادفع بإخوتها وأمها إلى اتخاذ قرار مقاضاته.

وقالت مصادر الجريدة إن الأب اعترض سبيل ابنته أمام باب الثانوية صباح أمس السبت، وقادها إلى منزله وعرضها لوابل من السب و الشتم والضرب والتعذيب بسبب مشاكل اجتماعية أسرية.

وصرح الكاتب الإقليمي للشبيبة المدرسية بخريبكة، خالد كرامي، والذي يشتغل مقتصدا بالداخلية التي تقطن بها التلميذة أن الاخيرة دخلت في حالة نفسية يرثى لها، تستدعي عرضها على طبيب نفسي لتجاوز الحالة، مؤكدا استعداد الشبيبة تنصيب نفسها كطرف في الدعوى القضائية لإنصاف التلميذة ،وضمان حقها في السلم والأمان ومتابعة الدراسة بأمن وطمأنينة ،حيث أصبحت تعاني من مشاكل نفسية مخافة اعتراض الأب سبيلها في أي لحظة.

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