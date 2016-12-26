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مروج للمخدرات يهاجم رجال الأمن بسيف وهذا ما وقع

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مروج للمخدرات يهاجم رجال الأمن بسيف وهذا ما وقع مروج للمخدرات يهاجم رجال الأمن بسيف وهذا ما وقع

أخبارنا المغربية - جمال مايس 

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن رجال الشرطة بالفقيه بن صالح ، تمكنوا من وضع حد لنشاط أكبر وأخطر مروج للمخدرات بالمنطقة ، صادرة في حقه عدة مذكرات بحث .

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فعناصر الأمن وضعوا كمينا محكما ،وحاصروا المروج ، فقاومهم شاهرا سيفا في وجههم ومحاولا اصابتهم ، إلا أن حنكة رجال الشرطة مكنتهم من توقيفه وتصفيده ، وحجز السيف الذي كان بحوزته ، بالاضافة إلى سيارة خفيفة يستعملها في ترويج السموم لأبناء الفقيه بن صالح ، كما حجزوا 2 كلغ من الشيرا ،وأزيد من 12 كلغ من الكيف ، وأزيد من 60 لتر من مسكر ما حيا .

هذا وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية ، بعدها جرى عرضه على العدالة التي اداعته السجن المحلي وتابعته بالمنسوب إليه.

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1 | عبود
سؤال/الاسلحة القاتلة والمسدسات مستحيل يدخلها الواحد للمغرب بسبب جودة المراقبة والامن.الارهاب والداعشية هي الاخرى كاتلقا نفس المصير علاش الحشيش والمواد المخدرة لي كادمر مجتمعنا وكاتخليه تالف ويهرب من الواقع كادخل عندنا بسهولة تامة.وفالاخر كاتلقيو القبض على المروجين ديالها باش تبانو بانكم كاتقومو بخدمتكم.اجرامكم يا اصحاب القرار اشنع لانه بدل ماتنهضوا بالدولة وتبنيوا مصانع ومعامل دمجوا فيها شبابكم لي كايضيع باركين كاتبزنزو فيهم.مؤسسات التعليم الخاص انتشرت بوثيرة مهولة كانتشار النار في الهشيم ماشي من اجل النهوض بالتعليم ولكن لانه كايشكل مشروع ربحي جد ضخم لاصحاب الملايين;.....
مقبول مرفوض
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تقرير كغير لائق 2016/12/26 - 01:54
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