معطيات مثيرة حول مصدر القمصان الحاملة لـ"علم جمهورية الريف"
أخبارنا المغربية
تمكنت مكاتب المخابرات المغربية من اكتشاف جهات من الخارج تموّل شراء القمصان الحاملة لعلم جمهورية الريف.
و قالت مجلة "الأسبوع الصحفي" أن الاستخبارات مطالبة بإطلاع الرأي العام على ما يجري؛ لأن الظاهرة استفحلت من أجل التشجيع على "دعوات الانفصال"، بدء ا من رفع "الرايات غير المغربية" في المسيرات الاحتجاجية.
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