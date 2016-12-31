معطيات مثيرة حول مصدر القمصان الحاملة لـ"علم جمهورية الريف"

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أخبارنا المغربية

تمكنت مكاتب المخابرات المغربية من اكتشاف جهات من الخارج تموّل شراء القمصان الحاملة لعلم جمهورية الريف.

و قالت مجلة "الأسبوع الصحفي" أن الاستخبارات مطالبة بإطلاع الرأي العام على ما يجري؛ لأن الظاهرة استفحلت من أجل التشجيع على "دعوات الانفصال"، بدء ا من رفع "الرايات غير المغربية" في المسيرات الاحتجاجية.