الرئيسية | حوادث وقضايا | معطيات مثيرة حول مصدر القمصان الحاملة لـ"علم جمهورية الريف"

معطيات مثيرة حول مصدر القمصان الحاملة لـ"علم جمهورية الريف"

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 24 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

تمكنت  مكاتب المخابرات المغربية  من اكتشاف جهات من الخارج تموّل شراء القمصان الحاملة لعلم جمهورية الريف.

و قالت مجلة "الأسبوع الصحفي" أن الاستخبارات مطالبة بإطلاع الرأي العام على ما يجري؛ لأن الظاهرة استفحلت من أجل التشجيع على "دعوات الانفصال"، بدء ا من رفع "الرايات غير المغربية" في المسيرات الاحتجاجية.

 

مجموع المشاهدات: 26701 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (4 تعليق)

1 | abdelhaqperugia@hotmail.it
غيور على بلده
والله كم انتابني القلق وانا ارى راية غريبة ليست الراية المغربية امام اعين الامن .بالفعل الحكومة لن تنظر بعين جادة لمستشفيات الحكومة التي هي عبارة عن اصطبلات.ومدارس الدولة دون مراقبة.لكن للاحتجاج على الوضعية لازم يجب احترام وحدة البلاد .تجنبا لاجندة حاقدة تريد زعزعة استقرار البلاد لدا يجب الضرب بيد من حديد كل من خدم اعداء المغرب
مقبول مرفوض
7
تقرير كغير لائق 2016/12/31 - 07:39
2 | سيمو
خط احمر
خااص اتخلا داربوهوم.كلنا مغاربة .كن امازيغيا او عربيا او صحراويا او ريفيا او كن ايا كان فنحن مغاربة يجمعنا وطن واحد .ومن اراد ان يؤسس جمهورية فليدهب الى قارة اخرى او عالم اخر.حريتك تنتهي عند حرية الاخر.
مقبول مرفوض
14
تقرير كغير لائق 2016/12/31 - 08:00
3 | BM
مغربي
العلم المغربي هو شعار المملكة المغربية ينضوي تحتها كل المغاربة وهو العلم الوحيد الذي سنموت من اجله ولونه احمر تتوسطه نجمة خماسية لاتقبل المزايدات ودونه لن نسمح لاي احد رفع اي شيء اخر ومن لم يعجبه الحال يخرج من المملكة المغربية من طنجة الى الكويرة ووليشرب من البحر الاحمر كل انتهازي وكل من ليست لديه غيرة على الوطن ونحن ابناء الاطلس نامن بوحدة بلادنا وشعارنا الله الوطن الملك وودمنا احمر وارضنا خضراء لاتقبل المزايدة اوفياء لهذا البلد الامين وسنفديه بالغاي والنفيس كره من كره واحب من احب والسلام,
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2016/12/31 - 08:04
4 | Ali
ما هي هده الجهات، المقال لم يكمل المعطيات
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2016/12/31 - 08:07
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات