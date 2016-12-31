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اعتقال "مشرمل" اعتدى على ثلاثة شبان بالسلاح الأبيض

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 27 دقيقة مضت
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اعتقال "مشرمل" اعتدى على ثلاثة شبان بالسلاح الأبيض

أخبارنا المغربية : جمال مايس 

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن عراكا وقع بين شاب وثلاثة شبان آخرين بالقرب من سوق الخضر ببني ملال ، حيث أقدم الشاب على توجيه ضربة بسكين إلى أحد الشبان الثلاثة أصابته في صدره ، واصاب الثاني في أصبعه .

وحسب المصدر ل"أخبارنا" فعناصر الصقور كانوا بالقرب من مكان الحادث ، فتمكنوا من شل حركة المعتدي وصفدوه ، ونقلته سيارة النجدة إلى مخفر الشرطة ، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ، في انتظار عرضه على النيابة العامة .

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1 | med-maroc
اين هي المنظمات الحقوقية يا عالم
اين السي الخياري الذي يفتخر بوضعية المساجين
اين حق هؤلاء المظلومين؟
يجب مراعاة القوانين وجعل من السجن سجن وليس ان يجعل السجن من افخم الفنادق الدولية يا عالم
ننادي بالقصاص ننادي بالاعدام ننادي بحذر استعمال السلاح الابيض الا بترخيص من هذه المنظمات التي تدافع عن الباطل وتجعل من حقق الحقوق باطلا
مطلب من الس الهياري ان يتتبع ملف هذا المشرمل ليؤدي الواجب اتجاع المطلومين طبقا للقانون
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/31 - 09:45
2 | الكشامي عبدالرحمان
العدالة الضالمة
هههههههههه اش غادين ايديرو ليه الضباب
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/31 - 11:04
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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