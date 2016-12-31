اعتقال "مشرمل" اعتدى على ثلاثة شبان بالسلاح الأبيض

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن عراكا وقع بين شاب وثلاثة شبان آخرين بالقرب من سوق الخضر ببني ملال ، حيث أقدم الشاب على توجيه ضربة بسكين إلى أحد الشبان الثلاثة أصابته في صدره ، واصاب الثاني في أصبعه .

وحسب المصدر ل"أخبارنا" فعناصر الصقور كانوا بالقرب من مكان الحادث ، فتمكنوا من شل حركة المعتدي وصفدوه ، ونقلته سيارة النجدة إلى مخفر الشرطة ، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ، في انتظار عرضه على النيابة العامة .