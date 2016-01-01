فضيحة: ضبط عون سلطة رفقة خليلته في وضع مخل بالحياء داخل سيارة بأكادير
أحمد الهلالي ــ أكادير
إهتزت مدينة أكادير مساء أمس الثلاثاء على وقع فضيحة أخلاقية بطلها عون سلطة برتبة شيخ حضري (70سنة)، رفقة خليلته (35سنة)؛اللذان تم ضبطهما في وضع مخل بالحياء وفي حالة سكر طافح داخل سيارة مركونة في زاوية مظلمة على مستوى الحي الصناعي بأكادير٠
هذا وجرى إعتقال الموقوفين ليتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، لاستكمال مجريات التحقيق التفصيلي معهم في النازلة؛قبل تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير٠
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