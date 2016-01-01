هذا هو جديد الحالة الصحية لشيخ البودشيشيين
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مازال الشيخ حمزة بن العباس، شيخ البودشيشيين، يرقد بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة لتلقي العلاج بعد وعكة صحية ألمت به يوما واحدا قبل إحياء الطريقة الصوفية المذكورة الليلة الكبرى اختفاء بالمولد النبوي بمداغ في 12 دجنبر الماضي.
بالمقابل، أكد معاذ بودشيش، حفيد الشيخ، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن حالة الشيخ تحظى بمتابعة الملك محمد السادس، حيث كشف أن الملك بعث طاقما طبيا عاين حالة الشيخ، ويتابع حالته عبر قنواته الخاصة.
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