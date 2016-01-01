انفراد...جريمة قتل تهز قسم الأمراض العقلية بالمستشفى الجهوي لبني ملال
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر موثوقة ل"أخبارنا" أن المستشفى الجهوي ببني ملال اهتز على وقع جريمة قتل داخل قسم الأمراض العقلية والنفسية.
ووفق معطيات حصرية حصلت عليها "أخبارنا" فأحد المرضى العقليين دخل في خلاف مع مريض عقلي آخر حول الدواء ، وتطور خلافهما إلى شجار عنيف ، حيث وجه القاتل ضربة قاضية إلى الضحية ، فتم نقل الأخير إلى المستعجلات بذات المستشفى ، ومنه أدخل في حالة حرجة بين الحياة والموت إلى قسم الانعاش ، ليرقد به لحوالي 5 أيام ، ويلفظ به أنفاسه الأخيرة .
هذا ووضع القاتل تحت الحراسة داخل قسم الأمراض العقلية والنفسية ، فيما جرى نقل الضحية إلى قسم الأموات من أجل إخضاع جثته للتشريح الطبي الكفيل بتحديد أسباب الوفاة .
ولاتزال التحقيقات جارية من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
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