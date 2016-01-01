مغربي متهور يقود سيارته في الإتجاه المعاكس على الطريق السيار باسبانيا و هذه النتيجة

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني

في واقعة غريبة قام شخص انتحاري بمعنى الكلمة ، بقيادة سيارته في الاتجاه المعاكس طيلة مسافة 7 كلم على مستوى احدى الطرق السيارة شرق اسبانيا ، حيث كان يسير نحو مدينة فالنسية في الطريق المؤدية الى برشلونة .

و نقلت مواقع اخبارية اسبانية عن مصادر أمنية ، أن السائق مغربي الجنسية يبلغ من العمر 43 سنة و لا يتوفر على رخصة سياقة، مضيفة أن السيارة في ملكية زوجته السابقة .

فيديو الواقعة المثيرة التي حدثت في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم، انتشر سريعا على مواقع التواصل بعد قيام عدد من السائقين بتصوير مشهد السيارة وهي تسير في الاتجاه المعاكس.

و تضيف ذات المصادر، أن الشخص و بعد انتباهه لتواجد حاجز أمني قرب نقطة الاداء ساغونتو ، ترك سيارته على جنب الطريق و لاذ بالفرار ركضا ، قبل أن يسلم نفسه في المساء حيث وجهت له تهم من قبل القيادة المتهورة ضد السلامة المرورية و عدم التوفر على رخصة سياقة قانونية ممنوحة من طرف المصالح الاسبانية المختصة.

و قررت المصالح الامنية اطلاق سراحه في انتظار عرضه على المحكمة المختصة .