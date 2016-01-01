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مرة أخرى...الأمن يطيح بشبكة من وادزم تبتز ضحاياها عن طريق صورهم الإباحية

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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مرة أخرى...الأمن يطيح بشبكة من وادزم تبتز ضحاياها عن طريق صورهم الإباحية

أخبارنا المغربية 

أحالت مصالح الشركة القضائية بسلا بداية الأسبوع الجاري ثلاثة اشخاص على ابتدائية سلا، من أجل تهمة النصب والاحتيال عن طريق الانترنيت والتقاط مشاهد فيديو مخلة بالاداب ومحاولة التشهير باصحابها.

و قالت صحيفة الأحداث المغربية  أن المتهمين يستعملون الانترنيت لولوج غرف الدردشة او محادثة مع أشخاص مجهولين من خلال خلق حسابات فايسبوكية لفتاة وهمية، وربط صداقات مع ضحايا اغلبهم رجال، وإيهامهم انهم يخاطبون نساء جذابات.

 أن التطورات السريعة للقضية دفعت عناصر الشرطة القضائية ليلا، لفتح تحقيق للوصول لمصدر الصور، لتسفر عملية البحث عن تحديد هوية 3 متهمين بواد زم.

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