هذا هو الحكم الصادر في حق "مقدم" متهم بتلقي الرشوة

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أصدرت غرفة الجنايات التابعة للمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة في حق عون السلطة برتبة "مقدم" مساء أمس الأربعاء حكما بالسجن عليه بسنتين سجنا نافذا، بعد اعتقاله بسبب تزويره لإمضاأت وأختام المقاطعة.

و كانت المصالح الأمنية بالدائرة 11 بحي مسنانة التابعة لولاية أمن طنجة قد اعتقلت "المقدم" بمقر عمله بالملحقة الإدارية، بعد تورطه في قضايا رشوة من أجل الحصول على أوراق إدارية مزورة.