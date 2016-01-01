هذا هو الحكم الصادر في حق "مقدم" متهم بتلقي الرشوة
أخبارنا المغربية
أصدرت غرفة الجنايات التابعة للمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة في حق عون السلطة برتبة "مقدم" مساء أمس الأربعاء حكما بالسجن عليه بسنتين سجنا نافذا، بعد اعتقاله بسبب تزويره لإمضاأت وأختام المقاطعة.
و كانت المصالح الأمنية بالدائرة 11 بحي مسنانة التابعة لولاية أمن طنجة قد اعتقلت "المقدم" بمقر عمله بالملحقة الإدارية، بعد تورطه في قضايا رشوة من أجل الحصول على أوراق إدارية مزورة.
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