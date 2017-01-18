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مندوبية التامك توضح أسباب وفاة الشرطي حسن البلوطي المتهم بقتل 3 من زملائه

بواسطة أخبارنا المغربية 8 ساعات 9 دقيقة مضت
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مندوبية التامك توضح أسباب وفاة الشرطي حسن البلوطي المتهم بقتل 3 من زملائه

أخبارنا المغربية 

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، عن وفاة الشرطي الذي قتل 3 من زملائه بالرصاص بمدينة مشرع بلقصيري في 2013، والمحكوم بالمؤبد بسجن القنيطرة، وذلك بمصحة المؤسسة السجنية المذكورة صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت مديرية التامك في بلاغ لإدارة السجن المركزي بالقنيطرة أن السجين توفي إثر سكتة قلبية، مشيرة إلى أنه كان يعاني قيد حياته من مشاكل على مستوى القلب، حيث أصيب بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى مصحة المؤسسة السجنية، لتبوء جميع محاولات إنقاذه من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة بالفشل.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه "تم إشعار عائلة السجين بحالة الوفاة، كما تم إشعار النيابة العامة المختصة وفقا لما ينص عليه القانون في هذا الباب".

 
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1 |
باش ميبقاش داوي او يدير اضراب عن الطعام قتلتوه الحقيقة
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 10:34
2 | bachir
c'est sur
vous l'avez tuer
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 10:39
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