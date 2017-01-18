الرئيسية | حوادث وقضايا | رغم اغلاقها .. الجزائر تنشر وحدات عسكرية على حدودها مع المغرب

رغم اغلاقها .. الجزائر تنشر وحدات عسكرية على حدودها مع المغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 7 ساعات 34 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
رغم اغلاقها .. الجزائر تنشر وحدات عسكرية على حدودها مع المغرب رغم اغلاقها .. الجزائر تنشر وحدات عسكرية على حدودها مع المغرب

أخبارنا المغربية 

أقدمت السلطات الجزائرية على نشر وحدات مسلحة تسميها "أرمادة" على حدودها مع المغرب، وفرضت حراسة أمنية مشددة على المعابر الحدودية التي تربط البلدين رغم إغلاقها.

و حسب يومية  "المساء" في عددها الصادر غدا الخميس،، تبرر الجزائر هذه الخطوة بمنع أي اختراق لهذه الحدود من طرف بارونات التهريب، بعد أشهر من انتهاء المغرب من بناء جدار لمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب.

و يضيف المصدر أنه تم تجنيد وحدات حراس الحدود ووحدات البحث والتدخل وتشكيلات السرب الجوي لمراقبة الإقليم وتأمين الشريط الحدودي مع المغرب والتصدي للمهربين.

مجموع المشاهدات: 8180 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | محمد
لعبة مفضوحة
للالتفاف على المشاكل الداخلية ولتوجيه الرأي الداخلي عن المشاكل الرئيسية تحاول الجزائر خلق مثل هذه الخرجات .هذه القراءة في سياسة الجزائر لم تعد تحتاج لمفكرين و خبراء المغربي الصغير يستطيع قراءتها.
مقبول مرفوض
8
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 11:31
2 | عزالعرب
هههههههههه....هذه الحدود تشبه كثيرا الحدود بين هولاندا وبلجيكا ...سياسة الدول الفاشلة ....
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/01/19 - 12:13
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات