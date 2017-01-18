رغم اغلاقها .. الجزائر تنشر وحدات عسكرية على حدودها مع المغرب
أخبارنا المغربية
أقدمت السلطات الجزائرية على نشر وحدات مسلحة تسميها "أرمادة" على حدودها مع المغرب، وفرضت حراسة أمنية مشددة على المعابر الحدودية التي تربط البلدين رغم إغلاقها.
و حسب يومية "المساء" في عددها الصادر غدا الخميس،، تبرر الجزائر هذه الخطوة بمنع أي اختراق لهذه الحدود من طرف بارونات التهريب، بعد أشهر من انتهاء المغرب من بناء جدار لمحاربة الجريمة المنظمة والتهريب.
و يضيف المصدر أنه تم تجنيد وحدات حراس الحدود ووحدات البحث والتدخل وتشكيلات السرب الجوي لمراقبة الإقليم وتأمين الشريط الحدودي مع المغرب والتصدي للمهربين.
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