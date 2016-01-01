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هكذا نجت شابة من موت محقق على يد طليقها بالرباط

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هكذا نجت شابة من موت محقق على يد طليقها بالرباط

أخبارنا المغربية 

عاشت شابة ساعة من الجحيم في مواجهة الموت على يد طليقها بإحدى الأزقة المجاورة للمحطة الطرقية ''القامرة'' بالرباط.

و في التفاصيل تقول مصادر إعلامية محلية أن الضحية كانت على موعد مع طليقها من أجل رؤية طفلتها التي لم تراها منذ 6 أشهر، رغم حكم المحكمة لصالحها من أجل الحضانة ، و استدرج الطليق الشابة البالغة من العمر 23 سنة إلى الزقاق المذكور ، حيث استل سكينا من الحجم الكبير، فراح يطعنها على مستوى الرأس، مخلفا لها إصابات خطيرة.

و تمكنت الشابة، بعد مقاومة شرسة من الإفلات من طليقها ، لتتقدم بعد ذلك بشكاية لدى مصلحة الأمن في شأن النازلة من أجل توقيف المشتبه في تنفيذه لهذا الفعل الإجرامي.

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