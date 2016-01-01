غاز البوتان يودي بحياة فنان معروف بمريرت ويرسل ابنه للمستشفى

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أكدت مصادر ل " أخبارنا" أن مدينة مريرت اقليم خنيفرة اهتزت أمس الجمعة على وقع حادث مؤلم ،حيث أدى تسرب غاز البوتان إلى وفاة فنان أمازيغي معروف بالمدينة، وكاد الغاز أن يقتل ابنه هو الاخر لولا الألطاف ، لينقل على عجل الى المستشفى المحلي ، فخضع به للاسعافات الاولية ،بعد ذلك جرى نقله إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة .

هذا وفتحت مصالح الأمن التحقيق في الحادث ، فيما تم ايداع الفنان الراحل المسمى الغازي ناصر مستودع الأموات من أجل إخضاع جثته للتشريح الطبي .