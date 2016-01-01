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طفل يحاول الانتحار بطعن نفسه ... و هذا هو السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
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طفل يحاول الانتحار بطعن نفسه ... و هذا هو السبب

أخبارنا المغربية 

 تضامنا مع والده الذي هدده أحد الأشخاص بالقتل، قام طفل بتوجيه طعنات لجسده، في محاولة للانتحار، لينقل إلى قسم المستعجلات بسيدي عثمان بالدار البيضاء.

و وفق مصادر محلية، فإن تفاصيل الحادث بدأت عندما  دخل والد الطفل في نقاش مع زوجته، بحي المسيرة التابع لمقاطعة مولاي رشيد، حول تعريضه للتهديد من طرف شريك سابق، وحين سمع الطفل كلام والده بأنه مهدد بالقتل، وأن أخواته مهددات بالاختطاف والاغتصاب، تسلل خفية إلى المطبخ، وحمل سكينا ومزق كتفه.

و تابعت نفس المصادر أن الطفل والذي هو في السادسة من عمره، تأثر بالحوار الذي كان بين والديه، حيث كان الصراخ مرتفعا، وصدم لاعتراف والده بأن شريكا سابقا له قد هدد بقتله وخطف أبنائه واغتصابهم، وأنه صار عاجزا عن تغطية مصاريف العيش، نظرا للضائقة المالية التي يمر منها بسبب الشريك السابق، ليفضل الانتحار على حصول كارثة لم يتحمل مشاهدتها.

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