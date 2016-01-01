بيضاوي يبتكر طريقة ذكية ليخون زوجته لكن النتيجة كانت كارثية

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تداولت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية قصة خيانة زوجية مثيرة تورط فيه رجل أعمال بالدار البيضاء، والذي عمد إلى تنفيذ خطة مبتكرة الهدف منها إبعاد زوجته ليستفرد بعشيقته التي ليست سوى زوجة صديقه.

العاشق المتيم قدم هدية لزوجته عبارة عن رحلة عمرة إلى الديار المقدسة، بعدها شرع في استقبال خليلته داخل شقته، لكن أحد الجيران تنبه للأمر وسارع إلى إبلاغ الشرطة التي حضرت وضبطتهما متلبسين.

هذا وعلق أحد الفايسبوكيين على الواقعة بالقول أن دعوات زوجته بالديار المقدسة ربما هي التي عجلت بافتضاح أمره.