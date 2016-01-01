فوضى عارمة بحمام شعبي بعد محاولة تصوير النساء بداخله
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شهد ''حمام شعبي'' بإقامة البستان2 بحي البرنوصي بالبيضاء مساء أمس الجمعة، "حربا ضروسا" استعملت فيها الدلاء بين مرتاداته من النساء.
و في التفاصيل تقول مصادر محلية، أن ثلاث نساء اقتحمن الحمام المذكور حاملين هواتفهن النقالة ، في محاولة منهن لالتقاط فيديوهات لعدد من النسوة اللواتي كن يستحممن بالحمام وهن عاريات، ليدخلن في مشادات كلامية حادة، مع عدد من النساء، الأمر الذي تسبب في اندلاع شجار بينهن، استعملت فيه كل ما وضعت أيديهن عليه، مما خلف فوضى داخل الحمام.
و حضرت السلطات الأمنية إلى عين المكان لفتح تحقيق في النازلة ومراجعة كاميرات المراقبة المثبتة بالأبواب قصد توقيف الفتيات الثلاث.
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