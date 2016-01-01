مليون درهم قيمة سيارات و دراجات نارية قدمها مجلس عمالة الصخيرات-تمارة لمحاربة الجريمة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في إطار جهوده الرامية إلى استتباب الأمن بمدينة تمارة ، وقع السيد زهير الزمزامي رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة ، اتفاقية شراكة مع المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتمارة، اتفاقية شراكة جديدة ، ترمي إلى دعم مجهودات هذا الجهاز في محاربة الجريمة ،من خلال اقتناء المجلس لخمس سيارات أمنية جديدة و6 دراجات نارية متطورة.

هذه الصفقة التي رصد لها غلافا ماليا بقيمة مليون درهم ، تأتي في إطار الحاجة الماسة لتعزيز إمكانيات اللوجستيكية لرجال الأمن بالمدينة ، و الانخراط الفعلي لمجلس العمالية في دعم كل المبادرات الرامية إلى حفظ أمن وسلامة الساكنة ، لاسيما في ظل تنامي ظاهرة الإجرام التي اتسعت حدتها في الآونة الأخيرة، و التي تلزمها إمكانيات لوجيستيكية علاوة على المجهودات الجبارة التي يبذلها هذا الجهاز بدليل الأرقام الإيجابية المسجلة فيما يخص عدد التدخلات الناجحة التي وضعت حدا لعدد كبير من الخارجين عن سلطة القانون.

هذا وقد حرص السيد زهير الزمزامي ،رئيس مجلس العمالة منذ تعيينه على رأس هذا المجلس، على بلورة هاته الاتفاقية ودعم الجهود التي تقوم بها المديرية الإقليمية للأمن الوطني بعمالة الصخيرات تمارة، في وقت ونوه رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتمارة ، السيد المكي البكيوي بهذه المبادرة التي ستقدم دفعة نوعية لجهازه الأمني في إطار محاربة الجريمة.