الرئيسية | حوادث وقضايا | مليون درهم قيمة سيارات و دراجات نارية قدمها مجلس عمالة الصخيرات-تمارة لمحاربة الجريمة

مليون درهم قيمة سيارات و دراجات نارية قدمها مجلس عمالة الصخيرات-تمارة لمحاربة الجريمة

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مليون درهم قيمة سيارات و دراجات نارية قدمها مجلس عمالة الصخيرات-تمارة لمحاربة الجريمة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في إطار جهوده الرامية إلى استتباب الأمن بمدينة تمارة ، وقع السيد زهير الزمزامي رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة ، اتفاقية شراكة مع المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتمارة، اتفاقية شراكة جديدة ، ترمي إلى دعم مجهودات هذا الجهاز في محاربة الجريمة ،من خلال اقتناء المجلس لخمس سيارات أمنية جديدة و6 دراجات نارية متطورة.

هذه الصفقة التي رصد لها غلافا ماليا بقيمة مليون درهم ، تأتي في إطار الحاجة الماسة لتعزيز إمكانيات اللوجستيكية لرجال الأمن بالمدينة ، و الانخراط الفعلي لمجلس العمالية في دعم كل المبادرات الرامية إلى حفظ أمن وسلامة الساكنة ، لاسيما في ظل تنامي ظاهرة الإجرام التي اتسعت حدتها في الآونة الأخيرة، و التي تلزمها إمكانيات لوجيستيكية علاوة على المجهودات الجبارة التي يبذلها هذا الجهاز بدليل الأرقام الإيجابية المسجلة فيما يخص عدد التدخلات الناجحة التي وضعت حدا لعدد كبير من الخارجين عن سلطة القانون.

هذا وقد حرص السيد زهير الزمزامي ،رئيس مجلس العمالة منذ تعيينه على رأس هذا المجلس، على بلورة هاته الاتفاقية ودعم الجهود التي تقوم بها المديرية الإقليمية للأمن الوطني بعمالة الصخيرات تمارة، في وقت ونوه رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بتمارة ، السيد المكي البكيوي بهذه المبادرة التي ستقدم دفعة نوعية لجهازه الأمني في إطار محاربة الجريمة.

مجموع المشاهدات: 219 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات