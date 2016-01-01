خطير... سرقة محل لبيع المجوهرات بطريقة غريبة
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"اخبارنا" أن لصوصا سرقوا محلا لبيع المجوهرات بساحة الحرية ببني ملال ، حيث تفاجأ صاحب المحل بعد فتحه صباح اليوم السبت للأقفال والباب ، باختفاء بعض المجوهرات التي كانت في المحل .
ووفق المصدر ل"اخبارنا" فاللصوص قاموا بثقب حائط المحل من الخلف ، وتسللوا في جنح الظلام إلى الداخل ، وسرقوا المجوهرات التي كانت بالواجهة الزجاجية للمحل ، فيما لم يتمكنوا من فتح الخزنة الحديدية والتي تحتوي على باقي المجوهرات.
هذا وحلت عناصر الشرطة التي فتحت التحقيق ومشطت المكان ولا يزال البحث جاريا لفك لغز هذه السرقة الغريبة .
جدير بالذكر ان بعض محلات بيع المجوهرات بساحة الحرية عرفت سرقات مماثلة في السابق ، حيث يستغل اللصوص مجاورة المحلات للمنازل القديمة ويقومون بثقب الحائط والدخول إليها وسرقتها .
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