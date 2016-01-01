المحمدية .. توقيف صاحب سوابق تورط في عمليات سرقة عن طريق الكسر

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية، تتألف من ثلاثة أفراد، متورطة في ارتكاب عملية سرقة عن طريق الكسر من داخل في طور البناء.



وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تعميقا للأبحاث والتحريات، انتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى منطقة بني يخلف، على بعد ثلاثة كيلومترات من مدينة المحمدية، بهدف توقيف المشتبه فيه الثاني، مضيفا أنه حاول الفرار عن طريق الفقز من سطح منزله، مما تسبب في إصابته بتوعك على مستوى الحوض.



وأضاف البلاغ أنه تم نقل المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية.



وحسب المصدر ذاته، فإن الأبحاث والتحريات متواصلة في هذه القضية، بهدف توقيف المشتبه فيه الثالث، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية التي يحتمل أن يكون المشتبه في ارتباطهم بالشبكة متورطين في اقترافها.