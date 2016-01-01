خطير :ملثمون يهاجمون موظفا بسجن طنجة ويحاولون قتله
تعرض صباح اليوم السبت موظف بالسجن المحلي لطنجة إلى محاولة قتل وتصفية الجسدية ودلك على بعد خطوات قليلة من بناية المؤسسة، وقد تم نقله على الفور إلى مستشفى محمد الخامس وهو في حالة حرجة قبل أن تتم إحالته على مصحة خاصة بالمدينة.
الموظف المعني يدعى (ع .خ) ، وقد تمت مهاجمته على حين غفلة بعد مغادرة مكان عمله بعد الإنتهاء من أداء واجبه المهني من قبل اربعة أشخاص ملثمين و مدججين بالسيوف ، حيث أصابوه بجروح خطيرة في كافة أنحاء جسمه وصفت بالغائرة والخطيرة حسب مصدر طبي.
كادم بوطيب
شاشة أخبارنا
السيسي يرفض عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج قالت يومية الصباح في عددها الصادر لنهاية الأسبوع أن نظام عبد الفتاح السيسي كان ولايزال من أبرز المحاولين عرقلة مساعي ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟