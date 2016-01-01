خطير :ملثمون يهاجمون موظفا بسجن طنجة ويحاولون قتله

تعرض صباح اليوم السبت موظف بالسجن المحلي لطنجة إلى محاولة قتل وتصفية الجسدية ودلك على بعد خطوات قليلة من بناية المؤسسة، وقد تم نقله على الفور إلى مستشفى محمد الخامس وهو في حالة حرجة قبل أن تتم إحالته على مصحة خاصة بالمدينة.

الموظف المعني يدعى (ع .خ) ، وقد تمت مهاجمته على حين غفلة بعد مغادرة مكان عمله بعد الإنتهاء من أداء واجبه المهني من قبل اربعة أشخاص ملثمين و مدججين بالسيوف ، حيث أصابوه بجروح خطيرة في كافة أنحاء جسمه وصفت بالغائرة والخطيرة حسب مصدر طبي.

كادم بوطيب