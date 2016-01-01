جريمة بشعة تهز طنجة .. مقتل شاب على يد منحرفين حاولو اغتصاب مرافقته بغابة الرميلات

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اهتزت منطقة الرميلات بمدينة طنجة، مساء اليوم السبت، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة.

و حسب معطيات اوردها موقع طنجة 7 المحلي ، فإن الشاب وفتاة ترافقه كانا يتنزهان بالمنطقة المذكورة قبل أن يعترض سبيلهما جانحان مسلحان بأسلحة بيضاء حاولا الاستفراد بالفتاة واغتصابها، قبل أن يعمدا إلى توجيه طعنات قاتلة إلى الضحية.

مصادر محلية ذكرت انه تم توقيف احد الجناة الذين ينحدرون من حي "الجزائري"، فيما جرى نقل الضحية المصابة إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقد فتحت المصالح الأمنية، تحريات معمقة في هذه الجريمة البشعة من أجل ملاحقة كافة المتورطين.