بالفيديو... لحظات دفن فتاة توفيت بعد ولادتها وسط الثلوج بأعالي جبال أزيلال

أخبارنا المغربية

سبق أن نشرت "أخبارنا" مقالا أمس السبت يتعلق بوفاة فتاة في عقدها الثاني مباشرة بعد ولادتها بأحد دواوير ايت عباس بأعالي جبال أزيلال ، وذلك في غياب أي مساعدة طبية أو نقلها عبر المروحية الطبية التي قالت وزارة الداخلية أنها جندتها لمثل هاته الحالات.

الفيديو يبين لحظات نقل الضحية الى المقبرة على متن نعش ودفنها وسط الثلوج ، في مشهد يكشف المعاناة الحقيقية للمغرب العميق ، ويوضح بما لا يدعو لشك زيف الشعارات وبعد البلاغات عن الواقع .



