خطير... فيديو يهز الفيسبوك لاحتجاج مواطنين ب"المندبة والنواح" داخل المستشفى الجهوي بني ملال
أخبارنا المغربية - جمال مايس
يتم تداول فيديو خطير وصادم بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مواطنون يحتجون داخل المستشفى الجهوي ببني ملال ، ويصرخون أمام إدارته مستنكرين ما يتعرضون له من إهمال في علاجهم وعلاج ذويهم ، حيث عبر المحتجون بالصراخ والبكاء والمندبة على طريقة تعامل بعض الاطر معهم .
ومن جهة ثانية أكد مصدر طبي من داخل المستشفى أن الأطر الطبية والشبه طبية تقوم بمجهود كبير لتقديم الخدمات للمواطنين ، والادارة عملت ما في وسعها لتوفير العلاج للمرضى ، إلا أن هذه المجهودات تصطدم مع الواقع المر الذي تتخبط فيه المستشفى من نقص غير مسبوق في الموارد البشرية والتجهيزات خصوصا مع تقاعد عدد كبير من الاطباء والممرضين ، كل هذا أمام لا مبالاة وزارة الصحة التي تبقى السبب الرئيسي وراء احتجاجات المواطنين داخل المستشفيات.
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