جثة حارس ليلي تستنفر أمن أكادير

أخبارنا المغربية - أكادير :

عُثر صباح اليوم الأحد 22 يناير، على جثة شخص مجهول قرب إحدى محطات الوقود بحي الداخلة بمدينة أكادير، الأمر الذي استنفر جميع المصالح الأمنية والسلطات المحلية.

ورجحت مصادر إعلامية محلية أن يكون الضحية قد وضع حدا لحياته دون معرفة اسباب ذلك.

وقد تم نقل جثة الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته حارسًا ليليا، إلى مستودع الأموات بالمدينة لإخضاعها للتشريح بناء على أوامر النيابة العامة للوقوف على أسباب وظروف الوفاة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة .