انتحار مأساوي لشابة حلت ضيفة على عائلتها بالعرائش
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
ذكرت مصادر محلية بالعرائش أن المدينة شهدت واقعة انتحار مأساوي نفذتها شابة في مقتبل العمر كانت في زيارة لبيت أحد أفراد عائلتها بالمدينة.
وحسب ذات المصدر، فإن الفتاة فاجأت الجميع بعدما أقدمت على رمي نفسها من شرفة الشقة الكائنة بالطابق الثالث ، حيث أصيبت بكدمات وكسور خطيرة عجلت بوفاتها داخل المستشفى.
هذا ولازالت دوافع إقدام الفتاة على الانتحار غامضة لحدود الساعة حيث لازالت تحقيقات الشرطة جارية.
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