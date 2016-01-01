أمن أصيلا يطيح بعصابة اجرامية تستعمل "تلميذة" لاستدراج ضحاياها
تمكنت مصالح الأمن العمومي بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من إلقاء القبض على عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة شبان (ع.خ 21 سنة- م.خ 22 سنة- ز.ع 18 سنة) و فتاة (ن.ف 21 سنة).
المعنيون بالأمر عمدوا ومن خلال الفتاة (تلميذة) إلى استدراج الضحية (ح.م 22سنة) الذي تجمعه معها علاقة سابقة إلى مكان خال قرب محطة القطار بأصيلة، وبعد أن عرضوه للعنف بواسطة السلاح الأبيض قاموا بتكبيله واستولوا على هاتفه النقال إضافة لمبلغ مالي .
بعد البحث الأولي مع الفتاة أقرت أنها كانت تجمعها علاقة عاطفية مع الضحية الذي سبق وأن التقط لها صور حميمية وخوفا من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قررت قطع علاقتها معه، خططت للاستيلاء على هاتفه النقال الذي كانت تخزن ذاكرته صورها واستعانت في ذلك بمشاركيها المنحدرين من مدينة القصر الكبير لتنفيذ عملية السرقة.
وبعد التحرك الميدان لعناصر الأمن العمومي تم التمكن من إلقاء القبض على جميع أطراف العصابة الإجرامية وضبط مجموعة من المحجوزات تتمثل في هواتف نقالة و أسلحة بيضاء.
الموقوفون تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
شاشة أخبارنا
هكذا تسببت عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي في شقاق بين الجزائر و البوليساريو
يوجد اختلاف في التقييم بين الجزائر وجبهة البوليساريو بشأن عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي، إذ تفضل الأولى عدم العودة أو على الأقل تشديد الشروط بينما ... تفاصيل أكثر
- جريمة بشعة تهز طنجة .. مقتل شاب على يد منحرفين حاولو اغتصاب مرافقته بغابة الرميلات
- بالفيديو.. كاميرا المراقبة تفضح جريمة مقتل ضابط شرطة على يد زميله
- وفاة سيدة بعد وضع مولودها بجبال أزيلال ونشطاء يتساءلون عن مروحية وزارة الصحة
- بالفيديو... لحظات دفن فتاة توفيت بعد ولادتها وسط الثلوج بأعالي جبال أزيلال
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟