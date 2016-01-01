أمن أصيلا يطيح بعصابة اجرامية تستعمل "تلميذة" لاستدراج ضحاياها

تمكنت مصالح الأمن العمومي بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من إلقاء القبض على عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة شبان (ع.خ 21 سنة- م.خ 22 سنة- ز.ع 18 سنة) و فتاة (ن.ف 21 سنة).

المعنيون بالأمر عمدوا ومن خلال الفتاة (تلميذة) إلى استدراج الضحية (ح.م 22سنة) الذي تجمعه معها علاقة سابقة إلى مكان خال قرب محطة القطار بأصيلة، وبعد أن عرضوه للعنف بواسطة السلاح الأبيض قاموا بتكبيله واستولوا على هاتفه النقال إضافة لمبلغ مالي .

بعد البحث الأولي مع الفتاة أقرت أنها كانت تجمعها علاقة عاطفية مع الضحية الذي سبق وأن التقط لها صور حميمية وخوفا من نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قررت قطع علاقتها معه، خططت للاستيلاء على هاتفه النقال الذي كانت تخزن ذاكرته صورها واستعانت في ذلك بمشاركيها المنحدرين من مدينة القصر الكبير لتنفيذ عملية السرقة.

وبعد التحرك الميدان لعناصر الأمن العمومي تم التمكن من إلقاء القبض على جميع أطراف العصابة الإجرامية وضبط مجموعة من المحجوزات تتمثل في هواتف نقالة و أسلحة بيضاء.

الموقوفون تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.