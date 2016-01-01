التحقيقات تكشف عن معطيات جديدة تهم شحنة الكوكايين الضخمة المضبوطة بسواحل الداخلة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت التحقيقات التي لازالت تباشرها مصالح الأمن المغربي مع المعتقلين على خلفية شحنة الكوكايين القياسية القادمة من أمريكا اللاتينية والتي تم ضبطها في عملية نوعية بالداخلة عن تفاصيل جديدة تهم هوية كبار رؤوس شبكة التهريب .

فقد أكدت يومية الأخبار في عددها الجديد أن أحد الرؤوس المدبرة للعملية هو ابن ملياردير طنجاوي معروف، حيث غادر التراب الوطني فور علمه باعتراض السفينة.

وأضاف المحققون أن المتهم الفار كان طيلة الوقت رفقة المتهم الرئيسي الثاني المعتقل حاليا، حيث كانا ينسقان باستمرار مع البحارة الذين استقبلوا الشحنة في عرض البحر وحملوها على المركب القادم إلى المغرب.